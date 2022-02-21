Тарифы ЖКХ могут заморозить до конца года

С 1 июля по 31 декабря 2022 года могут ввести мораторий на повышение цен за услуги ЖКХ. Такая норма заложена в законопроекте, внесенном сегодня в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке говорится, что реальные доходы граждан снизились.

Во втором полугодии 2022 года тарифы ЖКХ должны повыситься в разных регионах на 2,9 % — 6,5 %.

Чтобы частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан, рост тарифов надо отменить и ввести временный мораторий, считают депутаты.