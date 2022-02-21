Московские налоговики снова открывают личный прием

С 21 февраля 2022 года все налоговые инспекции Москвы возобновляют прием налогоплательщиков в полном объеме.
Об этом сообщает столичное УФНС.
Прием был приостановлен с 24 января из-за пандемии.
Инспекции других регионов тоже начали переходить в обычный режим работы.
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