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Сайт Президента РФ и Правительства РФ не открываются уже три часа

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Сайты Президента РФ kremlin.ru и Правительства РФ (government.ru) не открываются более трех часов.

Первые сообщения о проблемах с доступом при открытии сайтов президента России, правительства и Государственный Думы появились в районе 18 часов.

Источники сообщают, что на правительственные сайты России идёт мощная DDos-атака.

По данным «Клерка», на 21:28 мск не отрывались сайты kremlin.ru; government.ru.

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