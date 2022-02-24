Сайт Президента РФ и Правительства РФ не открываются уже три часа

Сайты Президента РФ kremlin.ru и Правительства РФ (government.ru) не открываются более трех часов.
Первые сообщения о проблемах с доступом при открытии сайтов президента России, правительства и Государственный Думы появились в районе 18 часов.
Источники сообщают, что на правительственные сайты России идёт мощная DDos-атака.
По данным «Клерка», на 21:28 мск не отрывались сайты kremlin.ru; government.ru.
Привет, Гость!
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