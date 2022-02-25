Налоговики признались, что из-за сбоя принимали декларации с задержкой

ФНС призналась в проблемах со временем обработки деклараций, которые сдают налогоплательщики. Квитанцию о приеме и извещение о вводе налоговики высылают с задержкой.
Но в ФНС провели работы по оптимизации процесса и скорость обработки документов увеличилась.
Теперь она соответствует штатному значению, сообщает ФНС в письме № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022.
А у вас в эту отчетную кампанию были проблемы с приемом деклараций? Сейчас все хорошо?
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