Налоговики признались, что из-за сбоя принимали декларации с задержкой

ФНС призналась в проблемах со временем обработки деклараций, которые сдают налогоплательщики. Квитанцию о приеме и извещение о вводе налоговики высылают с задержкой.

Но в ФНС провели работы по оптимизации процесса и скорость обработки документов увеличилась.

Теперь она соответствует штатному значению, сообщает ФНС в письме № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022.

А у вас в эту отчетную кампанию были проблемы с приемом деклараций? Сейчас все хорошо?