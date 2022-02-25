iHerb не будет принимать и доставлять заказы в Россию, Украину, Беларусь и Молдавию, сказано на сайте компании. Ограничения вводятся на неопределённый срок.

Сообщение сайте компании:

В связи с логистическими проблемами в настоящий момент мы не принимаем заказы из России, Украины, Беларуси и Молдовы. Если ваш недавний заказ уже обработан и отправлен, имейте в виду, что может потребоваться до 30 рабочих дней для его доставки.

Если ваш заказ еще не отправлен, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обработать его и отправить в течение следующих 30 рабочих дней. Однако если мы не сможем это сделать, заказ будет отменен, а все незавершенные транзакции будут аннулированы.