iHerb не будет принимать и доставлять заказы в Россию, Украину, Беларусь и Молдавию, сказано на сайте компании. Ограничения вводятся на неопределённый срок.
Сообщение сайте компании:
В связи с логистическими проблемами в настоящий момент мы не принимаем заказы из России, Украины, Беларуси и Молдовы. Если ваш недавний заказ уже обработан и отправлен, имейте в виду, что может потребоваться до 30 рабочих дней для его доставки.
Если ваш заказ еще не отправлен, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обработать его и отправить в течение следующих 30 рабочих дней. Однако если мы не сможем это сделать, заказ будет отменен, а все незавершенные транзакции будут аннулированы.
Привет, Гость!
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