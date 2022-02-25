Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отчетность в ПФР можно будет отправлять с электронной доверенностью

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отчетность в ПФР
Версия для печати

ПФР готовит постановление об электронном формате документа, подтверждающего полномочия представителя страхователя.

Проект опубликован на федеральном портале.

Компании будут направлять в ПФР уведомление на представителя, который будет сдавать отчетность.

ПФР в ответ пришлет «Уведомление о результате рассмотрения».

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить