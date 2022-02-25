Отчетность в ПФР можно будет отправлять с электронной доверенностью

ПФР готовит постановление об электронном формате документа, подтверждающего полномочия представителя страхователя.
Проект опубликован на федеральном портале.
Компании будут направлять в ПФР уведомление на представителя, который будет сдавать отчетность.
ПФР в ответ пришлет «Уведомление о результате рассмотрения».
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.