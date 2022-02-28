⚡ ЦБ поднимет ключевую ставку до 20 %

Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых.
Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов, сообщил регулятор.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.