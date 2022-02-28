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⚡ ЦБ поднимет ключевую ставку до 20 %

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Рубрика Общество. Люди. События
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Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов, сообщил регулятор.

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