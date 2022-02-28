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В Binance решили не замораживать счета россиян

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Рубрика Криптовалюта
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Российским пользователям криптобиржи Binance не будут блокировать аккаунты и замораживать счета. Об этом объявили представители компании.

По мнению Binance, односторонний запрет на доступ людей к их криптовалюте противоречит принципам этой индустрии.

Впрочем, некоторые площадки уже приостановили работу с россиянами. В их числе — BTC-Alpha, как сообщает РБК.

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