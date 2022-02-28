В Binance решили не замораживать счета россиян

Российским пользователям криптобиржи Binance не будут блокировать аккаунты и замораживать счета. Об этом объявили представители компании.

По мнению Binance, односторонний запрет на доступ людей к их криптовалюте противоречит принципам этой индустрии.

Впрочем, некоторые площадки уже приостановили работу с россиянами. В их числе — BTC-Alpha, как сообщает РБК.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>