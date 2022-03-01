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Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 20 %

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Рубрика Ипотека
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Вслед за повышением ключевой ставки, выросла ставка по ипотеке в Сбербанке. Сейчас там предлагают оформить ипотеку по ставке от 19 % годовых. Максимальная ставка — выше 20 %.

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Если оформить кредит на покупку квартиры за 4 млн. рублей с первоначальным взносом 500 тыс. сроком на 10 лет, ежемесячный платеж составит 67 тыс. рублей.

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