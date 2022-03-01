Льготную ипотеку будут давать под 12 %

Ставка по льготным ипотечным кредитам будет повышена до 12 %, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что банки приостановили выдачу льготных кредитов, но после резкого повышения ключевой ставки появилась определенность.

Раньше ставка была 7 %, теперь ее могут установить в размере 12 %, передает ИА ТАСС.

Государство будет выдавать банкам субсидию на разницу между ключевой ставкой и льготной ставкой.