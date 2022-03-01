Льготную ипотеку будут давать под 12 %

Ставка по льготным ипотечным кредитам будет повышена до 12 %, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что банки приостановили выдачу льготных кредитов, но после резкого повышения ключевой ставки появилась определенность.
Раньше ставка была 7 %, теперь ее могут установить в размере 12 %, передает ИА ТАСС.
Государство будет выдавать банкам субсидию на разницу между ключевой ставкой и льготной ставкой.
Напомним, условия льготной ипотеки были такие:
- ставка 7 % годовых;
- сумма не более 3 млн рублей;
- первоначальный взнос не более 15 %.
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