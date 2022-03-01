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Льготную ипотеку будут давать под 12 %

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Рубрика Ипотека
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Ставка по льготным ипотечным кредитам будет повышена до 12 %, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что банки приостановили выдачу льготных кредитов, но после резкого повышения ключевой ставки появилась определенность.

Раньше ставка была 7 %, теперь ее могут установить в размере 12 %, передает ИА ТАСС.

Государство будет выдавать банкам субсидию на разницу между ключевой ставкой и льготной ставкой.

Напомним, условия льготной ипотеки были такие:

  • ставка 7 % годовых;
  • сумма не более 3 млн рублей;
  • первоначальный взнос не более 15 %.

 

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