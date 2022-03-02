Товары под процедурой свободной таможенной зоны не попадают под прослеживаемость

Не весь импорт товаров из перечня подлежит прослеживаемости. Если он помещен под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, то прослеживаемости не будет.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЗГ-3-15/998@ от 08.02.2022.

Прослеживаются товары из перечня в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

При этом должны соблюдаться условия из п.3 положения о системе прослеживаемости (постановление от 01.07.2021 № 1108).

Например, это случаи, когда товары ввезены и выпущены по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления и т.д.

Таможенной процедуры свободной таможенной зоны в этом пункте нет.

А значит импорт, помещенный под эту процедуру, не будет прослеживаться, даже если товар есть в перечне.