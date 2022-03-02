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Товары под процедурой свободной таможенной зоны не попадают под прослеживаемость

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Не весь импорт товаров из перечня подлежит прослеживаемости. Если он помещен под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, то прослеживаемости не будет.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЗГ-3-15/998@ от 08.02.2022.

Прослеживаются товары из перечня в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

При этом должны соблюдаться условия из п.3 положения о системе прослеживаемости (постановление от 01.07.2021 № 1108).

Например, это случаи, когда товары ввезены и выпущены по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления и т.д.

Таможенной процедуры свободной таможенной зоны в этом пункте нет.

А значит импорт, помещенный под эту процедуру, не будет прослеживаться, даже если товар есть в перечне.

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