Бизнесу еще 6 месяцев будут компенсировать комиссию по СБП

Власти еще на полгода продлевают программу компенсации МСП расходов по системе быстрых платежей.

На «Клерке» писали, что компенсации дают с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

В первую неделю каждого месяца банки-участники передают в Минэкономразвития данные об уплаченной комиссии за прием платежей с помощью СБП. Министерство возвращает деньги банку, а банк — компании. На возврат отводится до 25 дней.

Выплата компенсации регулируется постановлением Правительства № 1103 от 30.06.2021.