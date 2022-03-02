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Бизнесу еще 6 месяцев будут компенсировать комиссию по СБП

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Рубрика Малый бизнес
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Власти еще на полгода продлевают программу компенсации МСП расходов по системе быстрых платежей.

На «Клерке» писали, что компенсации дают с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

В первую неделю каждого месяца банки-участники передают в Минэкономразвития данные об уплаченной комиссии за прием платежей с помощью СБП. Министерство возвращает деньги банку, а банк — компании. На возврат отводится до 25 дней.

Выплата компенсации регулируется постановлением Правительства № 1103 от 30.06.2021.

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