Налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных

Налоговые инспекторы вправе обрабатывать персональные данные без согласия налогоплательщиков, напомнила ФНС.
Об этом сообщается в письме № ПА-3-24/1701@ от 25.02.2022.
Органы исполнительной власти вправе продолжить обработку персональных данных без согласия физических лиц (субъектов персональных данных). Это следует из закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 о персональных данных.
ФНС — это орган исполнительной власти. А значит, налоговики имеют право обрабатывать персональные данные россиян без их согласия.
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