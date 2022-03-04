Налоговикам не нужно разрешение на обработку ваших персональных данных

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Рубрика Защита персональных данных
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Налоговые инспекторы вправе обрабатывать персональные данные без согласия налогоплательщиков, напомнила ФНС.

Об этом сообщается в письме № ПА-3-24/1701@ от 25.02.2022.

Органы исполнительной власти вправе продолжить обработку персональных данных без согласия физических лиц (субъектов персональных данных). Это следует из закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 о персональных данных.

ФНС — это орган исполнительной власти. А значит, налоговики имеют право обрабатывать персональные данные россиян без их согласия.

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