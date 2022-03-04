Сельхозпроизводителям дадут кредитные каникулы

Сельхозпроизводители могут получить отсрочку по льготным инвесткредитам на полгода, если срок по кредитному договору истекает в 2022 году.
Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Если банк одобрит, то отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.
Для льготных краткосрочных займов, по которым сроки по договорам истекают в этом году, предусмотрели возможность продлить договор на следующий год. Это поможет уменьшить размер ежемесячных платежей.
Постановление кабмина от 3 марта 2022 года №280 можно скачать во вложении.
Материал с сайта правительства.
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