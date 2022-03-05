Платфрма Coursera приостановила деятельность в России

Американская образовательная платформа Coursera временно остановила всю свою деятельность на территории России.
Компания указала, что на прохождение уже приобретенных курсов у пользователей, попавших под санкции, есть 90 дней.
На февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано 87 млн пользователей и более 4300 курсов и 430 специализаций от 149 образовательных учреждений.
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