Платфрма Coursera приостановила деятельность в России

Американская образовательная платформа Coursera временно остановила всю свою деятельность на территории России.

Компания указала, что на прохождение уже приобретенных курсов у пользователей, попавших под санкции, есть 90 дней.

На февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано 87 млн пользователей и более 4300 курсов и 430 специализаций от 149 образовательных учреждений.