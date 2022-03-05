Мебельная отрасль опасается проблем с комплектующими

Из-за санкций и сложностей с логистикой у российских производителей мебели через месяц могут начаться проблемы с комплектующими.

Об этом рассказал гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Дело в том, что сейчас многие материалы мебельщики закупают за границей. Это, например: фурнитура, мебельные ткани, лаки, краски.

Источник — РИА Недвижимость