«Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» ограничили количество покупок в одни руки

Магазины X5 Group ввели для покупателей ограничение на большие объемы закупок некоторых товаров.

Сейчас в некоторых регионов идет резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты.

При этом поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, передает «Интерфакс».