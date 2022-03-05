«Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» ограничили количество покупок в одни руки

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Рубрика Общество. Люди. События
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Магазины X5 Group ввели для покупателей ограничение на большие объемы закупок некоторых товаров.

Сейчас в некоторых регионов идет резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты.

При этом поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, передает «Интерфакс».

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