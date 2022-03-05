Компании смогут рассчитываться с иностранными контрагентами рублями, а не валютой

Российские компании будут вправе выплачивать долги перед иностранными кредиторами в рублях.
Речь идет о контрагентах из стран, совершающих «недружественные действия».
Вышел указ Президента № 95 от 05.03.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Перечень таких стран скоро утвердят.
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