Компании смогут рассчитываться с иностранными контрагентами рублями, а не валютой

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Рубрика ВЭД
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Российские компании будут вправе выплачивать долги перед иностранными кредиторами в рублях.

Речь идет о контрагентах из стран, совершающих «недружественные действия».

Вышел указ Президента № 95 от 05.03.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Перечень таких стран скоро утвердят.

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