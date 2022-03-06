Для МСП до конца 2022 года будут давать льготные кредиты со ставками 13,5 и 15%

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Рубрика Кредиты
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Для малого и среднего бизнеса разработали льготную кредитную программу. Они смогут получить оборотные кредиты сроком до 1 года, и инвестиционные кредиты сроком на 3 года. Ставки до 13,5% для малого бизнеса и 15% для среднего.

Об этом сообщает Центробанк. Всего на эти программы выделят 675 млрд рублей.

По оборотному кредиту малый и средний бизнес сможет получить льготный кредит (или рефинансирует уже полученный). Срок программы до 30.12.2022.

Инвестиционные кредиты будут предоставлять по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую ЦБ реализует совместно с АО «Корпорация «МСП». Ставки те же.

По материалам сайта ЦБ.

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