Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks приостановили деятельность в России

Компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает свой бизнес в России.

PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. Но компания продолжит продавать молочные продукты и детское питание.

Кроме того, приостанавливает свою деятельность в РФ сеть кофеен Starbucks. Там заявили, что будут оказывать поддержку почти 2 тыс. российских сотрудников, средства к существованию которых зависят от Starbucks.

Компания Yum! Brands, в которую входят сети кафе KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития ресторанов в России.

Также в России временно закроются рестораны Макдональдс.