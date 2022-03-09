Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks приостановили деятельность в России

Компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает свой бизнес в России.
PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. Но компания продолжит продавать молочные продукты и детское питание.
Кроме того, приостанавливает свою деятельность в РФ сеть кофеен Starbucks. Там заявили, что будут оказывать поддержку почти 2 тыс. российских сотрудников, средства к существованию которых зависят от Starbucks.
Компания Yum! Brands, в которую входят сети кафе KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития ресторанов в России.
Также в России временно закроются рестораны Макдональдс.
Гость! Заберите план «Антикризис»
Запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и сделали доступным для всех. Круглосуточно помогаем бухгалтерам со срочными инструкциями, как работать в условиях санкций. Действует до 15 марта.