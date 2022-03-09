Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks приостановили деятельность в России

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Рубрика Общество. Люди. События
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Компания Coca-Cola объявила, что приостанавливает свой бизнес в России.

PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. Но компания продолжит продавать молочные продукты и детское питание.

Кроме того, приостанавливает свою деятельность в РФ сеть кофеен Starbucks. Там заявили, что будут оказывать поддержку почти 2 тыс. российских сотрудников, средства к существованию которых зависят от Starbucks.

Компания Yum! Brands, в которую входят сети кафе KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития ресторанов в России.

Также в России временно закроются рестораны Макдональдс.

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