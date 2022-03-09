Закрывается набор на курс про 5 новых ФСБУ

Остались последние дни набора на курс повышения квалификации про пять новых ФСБУ. Занятия начнутся 15 марта.
Вместе с преподавателями вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.
Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений.
В«Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 15 марта.