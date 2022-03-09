Закрывается набор на курс про 5 новых ФСБУ

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Рубрика ФСБУ
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Остались последние дни набора на курс повышения квалификации про пять новых ФСБУ. Занятия начнутся 15 марта.

Вместе с преподавателями вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

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