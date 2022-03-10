Как пополнить Apple ID по номеру телефона

В App Store перестала проходить оплата по российским картам. Но есть способ сделать так, чтобы все работало как обычно.

Об этом рассказали в Телеграм-канале Альфа-банка.

Можно будет по-прежнему пополнить Apple ID по номеру телефона.

Вот как это сделать:

Настройки телефона >> Своё имя >> Оплата и доставка >> Добавить способ оплаты >> Мобильный телефон