Магазин приложений Google Play ограничил работу в России

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения.

Во время приостановки россияне не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Для существующих платных подписок следующий платеж не пройдет.

Если подписка предлагает льготный период, вы сохраните доступ до окончания льготного периода.

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 15 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить