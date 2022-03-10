Магазин приложений Google Play ограничил работу в России

Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения.
Во время приостановки россияне не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.
Для существующих платных подписок следующий платеж не пройдет.
Если подписка предлагает льготный период, вы сохраните доступ до окончания льготного периода.
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