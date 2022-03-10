Россияне за неделю стали тратить на 20,4% больше

С 28 февраля по 6 марта недельные расходы россиян выросли на 20,4%, средний чек — на 11,6%. Одна семья в среднем тратит за неделю 6 978 рублей на повседневные товары.

Об этом говорится в исследовании «Ромир».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы выросли на 26,7% - это 1469 рублей. А средний чек, по сравнению с прошлой неделей, вырос на 81 рубль (11,6%).

Индекс недельных расходов (ИНР) исследователи рассчитывают на основе данных потребления 40 тысяч россиян в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

По материалам «РБК».