Многодетных хотят освободить от коммуналки

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Думе предложили ввести субсидии в размере 100 % платы за услуги ЖКХ для многодетных семей.

Есть еще такие предложения:

  • субсидирование 70 % платы за ЖКУ людям старше 65 лет;
  • отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан и ее ограничение до 0,1 % для УК;
  • предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные;
  • отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ.

Инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса. Ее подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передают «Известия».

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