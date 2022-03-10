Многодетных хотят освободить от коммуналки

В Думе предложили ввести субсидии в размере 100 % платы за услуги ЖКХ для многодетных семей.
Есть еще такие предложения:
- субсидирование 70 % платы за ЖКУ людям старше 65 лет;
- отмена комиссии банков при оплате коммуналки для граждан и ее ограничение до 0,1 % для УК;
- предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные;
- отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ.
Инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса. Ее подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, передают «Известия».
Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений
В «Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 15 марта.