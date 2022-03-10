Собянин пообещал заменить закрывшиеся в Москве McDonald`s максимум за год

Столичный мэр заявил, что закрывшиеся в Москве 250 ресторанов McDonald`s можно заменить за полгода-год отечественными сетями общепита. На это выделят 500 млн рублей под льготные кредиты.

Он также уточнил, что для McDonald`s 99% продуктов питания поставляют из России. И пообещал также поступать с другими предприятиями общепита, которые решили закрыть рестораны и приостановить деятельность.

«Надо иметь ввиду, что в Москве 12 тыс. предприятий общественного питания, — они разные, по разным направлениям работающие, это гигантская сеть» — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

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