Работников и учредителей СМИ-иноагентов внесут в специальный реестр

Власти создадут единый реестр сведений о физических лицах, которые сами выполняют функции иностранного агента или связаны с иноагентами.
Госдума одобрила поправку в закон.
В новый реестр включат:
- физлиц-иноагентов;
- бывших работников или членов НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов;
- учредителей СМИ-иноагентов;
- физлиц, получающих помощь от организаций-иноагентов.
Вести новый реестр будет Минюст, пишет «Интерфакс».
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