Отключение банков от SWIFT не помешает торговле с Турцией

Отключение российских банков от системы SWIFT может способствовать развитию торговли в национальных валютах между Россией и Турцией.
Кроме того, эта санкция не отразится на поставках турецкой сельхозпродукции в Россию.
Могут быть лишь некоторые задержки с оплатой, передает ИА ТАСС со ссылкой на союз экспортеров Турции (TIM).
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
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