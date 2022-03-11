Отключение банков от SWIFT не помешает торговле с Турцией

Отключение российских банков от системы SWIFT может способствовать развитию торговли в национальных валютах между Россией и Турцией.

Кроме того, эта санкция не отразится на поставках турецкой сельхозпродукции в Россию.

Могут быть лишь некоторые задержки с оплатой, передает ИА ТАСС со ссылкой на союз экспортеров Турции (TIM).