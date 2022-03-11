Пользователей WhatsApp не будут признавать экстремистами из-за действий Meta

Против Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta, могут ввести санкции в России. Но мессенджер WhatsApp они не должны затронуть.
Об этом пишут «РИА Новости».
«WhatsApp не затронут введённые против компании Mmeta меры, так как этот мессенджер — средство общения, не размещения информации» — сообщило агентство со ссылкой на источник.
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