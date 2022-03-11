За использование VPN для доступа к Facebook и Instagram ничего не будет

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Рубрика Общество. Люди. События
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Если россияне будут обходить блокировки Instagram и Facebook, им ничего за это не будет, сообщили в Совфеде.

Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Гражданам, которые в случае запрета fb и instagram будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят» — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

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