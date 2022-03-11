За использование VPN для доступа к Facebook и Instagram ничего не будет

Если россияне будут обходить блокировки Instagram и Facebook, им ничего за это не будет, сообщили в Совфеде.
Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
«Гражданам, которые в случае запрета fb и instagram будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят» — сказал он.
Цитата по «РИА Новости».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.