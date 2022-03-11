Nestle продолжит поставлять в Россию детское питание и корма для животных

Компания Nestle объявила, что приостанавливает экспорт продукции из России и импорт продукции в Россию. Но эта мера не касается социально значимых категорий товаров.
Компания продолжит поставлять детское питание, готовые завтраки и корма для животных, передает РИА Новости.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
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