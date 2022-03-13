PayPal прекращает услуги в России и рекомендует до 18 марта вывести остаток средств

Платежная система PayPal приостанавливает отправку и получение платежей в России, и до 18 марта рекомендует вывести с кошельков остаток средств.
Как сообщает компания, «чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания», и потому убедительно просят вывести остаток средств до 18 марта.
Сообщение размещено на официальном сайте PayPal.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.