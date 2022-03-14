Какие онлайн-курсы сейчас нужнее всего бухгалтеру в кризис?

В кризис спрос на онлайн-обучение среди бухгалтеров повышается. Надо получить ответы, как спасти бизнес и свое место в профессии.
Центр обучения «Клерка» вместе с образовательной платформой SkillBox планирует поддержать бухгалтеров и предпринимателей темами, которые помогут им спасти бизнес в непростой экономической ситуации.
Давайте вместе выберем темы, которые вам ближе всего именно сейчас?
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.