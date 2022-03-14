Какие онлайн-курсы сейчас нужнее всего бухгалтеру в кризис?

В кризис спрос на онлайн-обучение среди бухгалтеров повышается. Надо получить ответы, как спасти бизнес и свое место в профессии.

Центр обучения «Клерка» вместе с образовательной платформой SkillBox планирует поддержать бухгалтеров и предпринимателей темами, которые помогут им спасти бизнес в непростой экономической ситуации.

Давайте вместе выберем темы, которые вам ближе всего именно сейчас?