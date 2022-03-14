С детской путевки в летний лагерь можно будет вернуть до 20 тысяч рублей

Продажи путевок по программе детского кешбэка стартуют в ночь с 30 на 31 марта. Возврат в размере 50% от суммы, но не более 20 тысяч будет проведен в течение пяти дней.
Об этом рассказал куратор программы — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Механизм тот же: при оплате путевки картой «Мир», в течение 5 дней прилетит возврат. Он составит 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. При этом, можно записать ребенка на несколько смен и получить кешбэк по каждой из них. Для этого каждую смену нужно оплатить отдельно.
Если детей несколько, половину стоимости можно вернуть с каждой путевки.
Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.
По материалам телеграм-канала «Правительство».
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