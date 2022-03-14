Роскомнадзор заблокировал издание TJ по требованию Генпрокуратуры

Издание получило сообщение от Роскомнадзора, в котором регулятор сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры от 27 февраля.

На сайте издания «размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», — говорится в письме, которое получила редакция TJ

Ведомство сообщило, что в материалах нашли фейки о действиях Вооруженных сил в Украине, а также потерях обеих сторон. Редакция не знает, о каких публикациях речь.