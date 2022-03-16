11% москвичей продолжат носить маски даже после отмены масочного режима

В Москве с 15 марта разрешили не носить маски. 11% жителей столицы решили пока от масок не отказываться, а 16% будут их носить только в общественных местах. Зато 51% — не будут их носить вообще нигде.

К таким результатам пришел в результате опроса сервис SuperJob. Всего в опросе участвовало 1600 человек старше 18 лет.

Те, кто будет носить маски в общественных местах, имели в виду общественный транспорт (в том числе метрополитен), торговые центры и магазины, места большого скопления людей, поликлиники и больницы, лифты, вокзалы и аэропорты, музеи и библиотеки, госучреждения МФЦ.

Москвичи объяснили свою точку зрения тем, что коронавирус пока не закончился.

По материалам «РБК».