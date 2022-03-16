Могут ввести новые выплаты для населения, ИП и самозанятых

Для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на уровне регионов будут предусмотрены единовременные выплаты.
Такое поручение дал Владимир Путин. Вышел указ президента о мерах соцзащиты населения (№ 121 от 16.03.22)
Также властям регионов поручено:
- провести мониторинг розничных цен на важные товары;
- принять меры для устранения повышенного спроса на некоторые товары;
- промониторить ситуацию на рынке труда;
- принять меры по поддержки занятости;
- предусмотреть льготы и денежную помощь ИП и самозанятым.
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