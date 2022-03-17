Система быстрых платежей

Переводить по СБП до 1 миллиона можно будет с 1 мая

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Центробанк собирается повысить лимит одновременного перевода по СБП для физлиц, чтобы они могли оплачивать более дорогие покупки через эту систему. Новый лимит должен вступить в силу с 1 мая.

Мера также позволит сэкономить торгово-сервисным компаниям, поскольку за переводы по СБП комиссии ниже, чем за эквайринг.

Новый лимит указан в проекте указания ЦБ, скачать его можно на сайте регулятора.

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