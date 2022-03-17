Переводить по СБП до 1 миллиона можно будет с 1 мая

Центробанк собирается повысить лимит одновременного перевода по СБП для физлиц, чтобы они могли оплачивать более дорогие покупки через эту систему. Новый лимит должен вступить в силу с 1 мая.
Мера также позволит сэкономить торгово-сервисным компаниям, поскольку за переводы по СБП комиссии ниже, чем за эквайринг.
Новый лимит указан в проекте указания ЦБ, скачать его можно на сайте регулятора.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.