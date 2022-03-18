Заявок на ипотеку стало меньше

Ипотека по тем ставкам, что сейчас предлагают банки, будет доступна только для заемщиков с крупным первоначальным взносом и стабильным доходом.
Основная доля выдач ипотечных кредитов будет идти по программам господдержки, считают в ВТБ.
Льготная ипотека будет наиболее доступной возможностью приобрести квартиру.
Например, в ВТБ сейчас 80 % ипотек — это льготные программы с господдержкой. Тогда как недавно этот показатель был 33 %.
Среднее число новых заявок по базовым программам начало снижаться, но по льготным предложениям спрос сохранился на прежнем уровне.
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