Заявок на ипотеку стало меньше

Ипотека по тем ставкам, что сейчас предлагают банки, будет доступна только для заемщиков с крупным первоначальным взносом и стабильным доходом.

Основная доля выдач ипотечных кредитов будет идти по программам господдержки, считают в ВТБ.

Льготная ипотека будет наиболее доступной возможностью приобрести квартиру.

Например, в ВТБ сейчас 80 % ипотек — это льготные программы с господдержкой. Тогда как недавно этот показатель был 33 %.

Среднее число новых заявок по базовым программам начало снижаться, но по льготным предложениям спрос сохранился на прежнем уровне.