💥 Бухгалтеры смогут писать о наболевшем в собственном блоге на «Клерке»

«Клерк» запустил новый проект «Трибуна»: здесь каждый пользователь сайта может завести свой блог.
Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте и придумать хорошую тему — по бухгалтерии, менеджменту, налогам, предпринимательству.
Дальше можно нажать кнопку «Написать» в самом верху сайта:
А можно прямо перейти по ссылке для написания нового поста.
В итоге вы начнете свой самый настоящий блог, на который смогут подписываться другие клерки :)
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.