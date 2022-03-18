Бухгалтеры

💥 Бухгалтеры смогут писать о наболевшем в собственном блоге на «Клерке»

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«Клерк» запустил новый проект «Трибуна»: здесь каждый пользователь сайта может завести свой блог.

Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте и придумать хорошую тему — по бухгалтерии, менеджменту, налогам, предпринимательству.

Дальше можно нажать кнопку «Написать» в самом верху сайта:

А можно прямо перейти по ссылке для написания нового поста.

В итоге вы начнете свой самый настоящий блог, на который смогут подписываться другие клерки :)

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.

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