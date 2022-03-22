Латвийский регулятор запретил работу Yandex Go в стране с 23 марта

Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.

Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Зане Плоне.

Во время проверки АТД выяснила, что данные о поездках, водителях, автомобилях, банковских картах и платежах отправляются для обработки и хранения на сервера в Россию. Это «угроза национальной безопасности» Латвии, считают в ведомстве.

С 23 марта водители не смогут использовать приложение Yandex Go, сервис не сможет работать в республике. За нарушение водителей будут штрафовать.