Латвийский регулятор запретил работу Yandex Go в стране с 23 марта

Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.
Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Зане Плоне.
Во время проверки АТД выяснила, что данные о поездках, водителях, автомобилях, банковских картах и платежах отправляются для обработки и хранения на сервера в Россию. Это «угроза национальной безопасности» Латвии, считают в ведомстве.
С 23 марта водители не смогут использовать приложение Yandex Go, сервис не сможет работать в республике. За нарушение водителей будут штрафовать.
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