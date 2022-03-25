❗ До 31 марта надо сдать бухотчетность в ГИР БО. Не забудьте

К отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, прилагается аудиторское заключение. Оно также должно быть электронное.
Его надо сдать в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря.
От сдачи в ГИР БО бухотчетности освобождаются:
- организации бюджетной сферы;
- ЦБ;
- религиозные организации;
- организации, сдающие бухотчетность в ЦБ;
- организации, годовая которых содержит гостайну;
- организации в случаях, установленных Правительством.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
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