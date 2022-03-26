Райффайзенбанк, МТС Банк, банк «Открытие» оштрафованы ЦБ

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Райффайзенбанка, МТС Банка, банка «Открытие». Информация об этом опубликована на сайте регулятора 25 марта.

Версия для печати

Речь о статье 14.29 КоАП. Она про незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Пока подробностей о причинах привлечения Райффайзенбанка, МТС Банка, банка «Открытие» к ответственности нет. 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить