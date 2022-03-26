Райффайзенбанк, МТС Банк, банк «Открытие» оштрафованы ЦБ

Речь о статье 14.29 КоАП. Она про незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Пока подробностей о причинах привлечения Райффайзенбанка, МТС Банка, банка «Открытие» к ответственности нет.