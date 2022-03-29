Новости ФНС

Как узнать, какую господдержку дадут вашему бизнесу

ФНС запустила на своем сайте сервис, где обозначены все меры поддержки-2022.

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Вот ссылка на портал: https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/

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Рубрикатор позволяет ознакомиться с кратким содержанием каждой из принятых мер.

Среди них:

  • перенос срока по уплате аванса по налогу на прибыль;
  • приостановка валютных проверок;
  • новые правила расчета пеней;
  • приостановка блокировки счетов;
  • налоговые льготы в IT и туризме;
  • льготы по НДФЛ;
  • и т.д.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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