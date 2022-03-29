Как узнать, какую господдержку дадут вашему бизнесу

Вот ссылка на портал: https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/
Рубрикатор позволяет ознакомиться с кратким содержанием каждой из принятых мер.
Среди них:
- перенос срока по уплате аванса по налогу на прибыль;
- приостановка валютных проверок;
- новые правила расчета пеней;
- приостановка блокировки счетов;
- налоговые льготы в IT и туризме;
- льготы по НДФЛ;
- и т.д.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.