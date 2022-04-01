Какие специальности подходят для предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490 "Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих д

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490 "Об утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих д 291 Кб

Также доступно приложение с Перчнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые позволят выпускникам ВУЗов, устроившихся или работающих в компаниях, аккредитованных в Минцифре, получить «отсрочку от армии».

Важно! В перечень вошли не только ИТ-специальности, но большой список инженерных и научных специальностей. Интересно будет узнать, как Минцифры планирует расширять список критериев для аккредитации компаний, чьи сотрудники смогут воспользоватся льготой.

Отсрочка будет предоставляться только выпускникам очного обучения. Заочники и вечерники отсрочку не получат.

Специалисты со средним и специальным образованием также не смогут воспользоваться отсрочкой.