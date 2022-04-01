Какие специальности подходят для предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу

Минцифры загрузил в сеть Постановление Правительства РФ с правилами предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу.

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Также доступно приложение с Перчнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые позволят выпускникам ВУЗов, устроившихся или работающих в компаниях, аккредитованных в Минцифре, получить «отсрочку от армии».

Важно! В перечень вошли не только ИТ-специальности, но большой список инженерных и научных специальностей. Интересно будет узнать, как Минцифры планирует расширять список критериев для аккредитации компаний, чьи сотрудники смогут воспользоватся льготой.

Отсрочка будет предоставляться только выпускникам очного обучения. Заочники и вечерники отсрочку не получат.

Специалисты со средним и специальным образованием также не смогут воспользоваться отсрочкой.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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