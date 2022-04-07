Налоговики получили данные 100 тысяч владельцев крипты с биржи Localbitcoins

По словам Андрея Тугарина, партнера GMT Legal, эта биржа регулярно передает данные обо всех своих пользователях в налоговую Финляндии. Так как между Россией и Финляндией действует соглашение об обмене информацией между налоговыми службами, по этому каналу ФНС и получила информацию.

Сама криптобиржа Localbitcoins с российской ФНС не сотрудничает.

Кстати говоря, в мире постоянно передаются такие данные госструктурам. Провайдеры услуг виртуальных активов передают данные о пользователях государственным структурам, а те, в свою очередь, контролируют, чтобы данные передавали вовремя.

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