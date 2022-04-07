Дипломы об образовании могут стать электронными

Бумажный вариант останется в прошлом.
Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Цифровые дипломы планируют выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.
Минобрнауки планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании.
Бумажный вариант останется в прошлом.
Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Цифровые дипломы планируют выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.