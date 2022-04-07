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Дипломы об образовании могут стать электронными

Минобрнауки планирует в ближайший год ввести цифровые дипломы об образовании.

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Бумажный вариант останется в прошлом.

Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Цифровые дипломы планируют выдавать не в каком-то отдельном вузе, а по всей России по единым стандартам.

 

 

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