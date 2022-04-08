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Туры с кэшбеком продлили до 15 апреля

Программу туров с кэшбеком решили продлить до 15 апреля, что позволит 1,5 миллионам туристов приобрести туры с кэшбеком при оплате картой «Мир». Еще 1,5 миллиона уже воспользовались программой.

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По словам премьера Мишустина, правительство решило продлить программу, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету.

Ранее на «Клерке» писали, что программу решили свернуть досрочно из-за высокого спроса.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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