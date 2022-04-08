Туры с кэшбеком продлили до 15 апреля

По словам премьера Мишустина, правительство решило продлить программу, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету.
Ранее на «Клерке» писали, что программу решили свернуть досрочно из-за высокого спроса.
Программу туров с кэшбеком решили продлить до 15 апреля, что позволит 1,5 миллионам туристов приобрести туры с кэшбеком при оплате картой «Мир». Еще 1,5 миллиона уже воспользовались программой.
По словам премьера Мишустина, правительство решило продлить программу, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету.
Ранее на «Клерке» писали, что программу решили свернуть досрочно из-за высокого спроса.
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Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.