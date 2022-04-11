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Сотрудникам РЖД второй раз с начала года повышают зарплату

В РЖД объявили о повышении зарплат с 1 мая на 5 %.

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Причем это уже вторая индексация в компании в этом году. С 1 марта зарплаты уже повысили на 4,2 %.

Также будут проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений компании, передает «Интерфакс».

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