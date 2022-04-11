Сотрудникам РЖД второй раз с начала года повышают зарплату

Причем это уже вторая индексация в компании в этом году. С 1 марта зарплаты уже повысили на 4,2 %.
Также будут проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений компании, передает «Интерфакс».
В РЖД объявили о повышении зарплат с 1 мая на 5 %.
Причем это уже вторая индексация в компании в этом году. С 1 марта зарплаты уже повысили на 4,2 %.
Также будут проиндексированы заработные платы работников частных образовательных и медицинских учреждений компании, передает «Интерфакс».
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Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.