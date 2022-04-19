После принудительного исключения из ЕГРИП бывший бизнесмен еще 3 года не сможет снова стать ИП

Закрыть ИП против его воли налоговики могут, если одновременно соблюдаются следующие условия:
- с даты окончания действия патента истекли 15 месяцев или ИП в течение последних 15 месяцев не сдавал отчеты;
- ИП имеет долги по налогам.
ИФНС публикует информацию о предстоящем исключении из ЕГРИП в «Вестнике государственной регистрации».
После этого у ИП есть 1 месяц, чтобы оспорить это (подать мотивированное заявление).
После исключения предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа человек в течение 3 лет не сможет вновь зарегистрироваться в качестве ИП, предупреждают налоговики.